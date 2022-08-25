Ночью в Башкирии произошел масштабный пожар на нефтебазе площадью 100 квадратов

Сегодня, 25 августа около 4 часов утра в главное управление МЧС по Башкирии поступила информация на нефтебазе в городе Туймазы. Туймазинский пожарный гарнизон отправился на место происшествия по второму, то есть повышенному рангу, присваивается он когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники.