«Ключ увез Хабиров»: жители возмущены неработающим световым фонтаном в парке Кашкадан

— Возмущение до предела. Сегодня 24.08.22 года в очередной раз повезли ребёнка, четыре годика, посмотреть на фонтан в парке Кашкадан. И снова его не включили! Ну как так можно относиться к людям. Уже ночь, народ ждёт. Открыли называется. Живём в Уфе и не можем увидеть это «чудо». Теперь пишу в кавычках… — высказалась недовольная уфимка.