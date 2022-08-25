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Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве ветерана в Башкирии

25 августа 16:16
Фото: Артур Салимов / 1MI
Заявление главы Следственного комитета опубликовали в ведомстве 25 августа

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин будет контролировать ход расследования убийства 95-летнего ветерана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что глава СК направил обращение к и. о. руководителя ведомства в Башкирии Ильясу Масаллимову, в котором дал тому поручение в кратчайшие сроки найти виновных в убийстве пожилого человека.

Напомним, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны обнаружили мёртвым сегодня в собственном доме в селе Кадырово Илишевского района республики. На теле мужчины, которое обнаружила соцработник, было множество ножевых ранений.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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