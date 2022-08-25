Дурной остров в колыбели Европы: чем богат Суровикинский район Волгоградской области

Для туристов это прекрасная возможность покупаться, порыбачить и пожить в палатке на берегу водоема в живописном уголке. Местные нередко советуют путешественникам поехать на Дурной остров, расположенный посреди Цимлянского водохранилища на территории Нижнечирского сельского поселения. Несмотря на такое странное название, отдых здесь получается прекрасный. Связано оно с тем, что в давние времена, когда водохранилища еще не было, остров был возвышенностью. Через него пролегала дорога, на которой совершались грабежи проезжающих купцов и простолюдинов. Еще одна версия — вокруг острова сходятся течения Дона и Чира, от чего возникают омуты — дурные места, поэтому купаться здесь нужно осторожно.