Человек дождя из Уфы. Айдар Разяпов — юный вокалист, победивший самого себя

Об этом мало, кто знает, но кроме аутизма у мальчика — атрофия зрительного нерва. Один глаз Айдара с рождения плохо видит — вот так на него повлияла родовая травма. Но и эта особенность словно остаётся за пределами его мира. В конце концов, в 15 лет он уже победитель и лауреат различных конкурсов. А значит, нет таких вещей, которые человеческий разум не мог бы победить.