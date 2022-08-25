Банк «Открытие» предложил вклад со ставкой выше среднего по рынку

Самая понятная валюта вклада для россиян — рубли, хотя еще недавно некоторые хранили сбережения в евро и долларах. Но сейчас многие банки все чаще вводят дестимулирующие меры для срочных валютных вкладов — комиссии, отрицательные проценты. Банк «Открытие» предложил клиентам альтернативные варианты выхода из валюты: повышенную ставку для тех, кто конвертирует из долларов США и евро в рубли, а также специальный накопительный счет в юанях.