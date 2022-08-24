Во Владивостоке на Молодежном ВЭФ обсудят стратегии вовлечения молодежи в развитие ДВ

В организации мероприятия участвуют Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Как сообщает vostokmedia.com, в 2022 году приоритетной темой Молодежного ВЭФ станет кардинальная переоценка ценностей в вопросах государственного мышления и воспитания молодого поколения, профессионалов своего дела.
Согласно заявлению советника президента, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, необходимо активно привлекать молодых специалистов, деятелей науки и предпринимателей к развитию Дальнего Востока и отечественной экономики в целом. Кобяков назвал молодое поколение двигателем устойчивого развития в современном обществе и отметил, что молодежь способна ставить смелые эксперименты в бизнесе, внедрять новое и создавать инновационные проекты. Однако даже фундаментальным знаниям и передовым идеям необходима помощь бизнеса и государства. Поэтому Молодежный ВЭФ уже второй раз выступает площадкой для запуска актуальных программ поддержки перспективных молодых специалистов, работающих в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, создавая, таким образом, крепкий фундамент для роста экономики, технологической независимости и научно-технического развития страны на фоне введенных санкций.
Одной из приоритетных тем дискуссионной повестки форума станет разработка неэкономических стратегий поддержки молодых россиян для выявления их потенциала.
Ксения Разуваева, возглавляющая Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), отметила, что на ВЭФ-2022 будет не только отдельный день для молодых бизнесменов, но и обширная программа для молодых экологов и экоактивистов. Ранее состоится флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – “Экосистема. Заповедный край“. Он будет проходить в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Новые идеи и разработанные участниками “Экосистемы” инициативы выступят темами для обсуждения на большом экономическом форуме. Глава Росмолодежи подчеркнула, что сейчас экологизация стала настоящим трендом и государство планирует и далее развивать данное направление.
Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером ВЭФ-2022.