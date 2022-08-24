В Норильске задержан подозреваемый в попытке изнасилования

Сообщается, что в субботу 20 августа неизвестный атаковал двух женщин, прогуливающихся в районе улиц Металлургов и Нансена. Мужчину, совершившего попытку изнасилования, напугали случайные прохожие, после чего он скрылся, пишет Russian.rt.com.