В Норильске задержан подозреваемый в попытке изнасилования

Информацию обнародовало ГУ СК по Красноярскому краю.
Сообщается, что в субботу 20 августа неизвестный атаковал двух женщин, прогуливающихся в районе улиц Металлургов и Нансена. Мужчину, совершившего попытку изнасилования, напугали случайные прохожие, после чего он скрылся, пишет Russian.rt.com.
Следственные органы установили личность и произвели задержание подозреваемого в данном нападении. Им оказался двадцатитрехлетний уроженец Северной Осетии, приехавший в Норильск в мае.
В скором времени сотрудники следствия произведут допрос задержанного. В настоящий момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.