Супруга Хабирова показала необычный способ растить детей без подгузников

Судя по всему дефицита подгузников для детей на которые резко взлетели цены в начале весны 2022 года можно не опасаться. Детей можно вырастить и без подгузников, а как сделать это максимально удобно на своей странице в социальных сетях рассказала супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, которая вместе с супругом поехала в его четырехдневный отпуск в Узбекистан.