Штраф за дискредитацию и компенсация за пытки: Главное за день в Башкирии

Сегодня стало известно о чудовищном убийстве, случившемся днём ранее в городе Салават. Пожилой мужчина зарезал двух сыновей с инвалидностью первой и второй группы, а также свою жену. Сообщается, что незадолго до того, как случилась поножовщина один из сыновей позвонил в полицию, сообщив о неадекватном поведении отца, который донимал членов семьи требованием денег на покупку спиртного. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу вместе с пьяным дебоширом они обнаружили в квартире два окровавленных тела.