Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями

Письмо основано на предложении генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.
Издание РБК пишет, что в обращении Абрамченко попросила Владимира Путина поддержать предложение о переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее изготовителей, а также исключении возможности выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями. Кроме этого, предлагается с 2025 года установить ответственность за утилизацию всего объема изготавливаемой упаковки. На сегодняшний день этот показатель составляет десять — сорок пять процентов.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, предлагаемые изменения позволят уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами РБК. Вместо этого контролироваться будет около двух с половиной тысяч предприятий, которые производят эту упаковку. Буцаев отметил, что итогом будет значительное упрощение работы механизма расширенной ответственности производителей как для надзорных организаций, так и для самих субъектов РОП.
Буцаев рассказал о поддержке предложения о введении с 2025 года стопроцентной утилизации упаковки президентом. При этом предлагаемый срок является комфортным — было достаточно времени для адаптации к новым условиям. Что касается вопроса участия в исполнении РОП специально созданных ассоциаций, то в нем окончательно поставили точку из-за неэффективности такого варианта. Таким образом механизм РОП будет избавлен от осуществляемой только на бумаге утилизации и практики поддельных сертификатов.