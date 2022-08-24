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Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями

24 августа 11:22
Фото: reo.ru
Глава России Владимир Путин поддержал инициативу о внесении изменений в механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Соответствующее обращение российскому лидеру направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Письмо основано на предложении генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Издание РБК пишет, что в обращении Абрамченко попросила Владимира Путина поддержать предложение о переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее изготовителей, а также исключении возможности выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями. Кроме этого, предлагается с 2025 года установить ответственность за утилизацию всего объема изготавливаемой упаковки. На сегодняшний день этот показатель составляет десять — сорок пять процентов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, предлагаемые изменения позволят уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами РБК. Вместо этого контролироваться будет около двух с половиной тысяч предприятий, которые производят эту упаковку. Буцаев отметил, что итогом будет значительное упрощение работы механизма расширенной ответственности производителей как для надзорных организаций, так и для самих субъектов РОП.

Буцаев рассказал о поддержке предложения о введении с 2025 года стопроцентной утилизации упаковки президентом. При этом предлагаемый срок является комфортным — было достаточно времени для адаптации к новым условиям. Что касается вопроса участия в исполнении РОП специально созданных ассоциаций, то в нем окончательно поставили точку из-за неэффективности такого варианта. Таким образом механизм РОП будет избавлен от осуществляемой только на бумаге утилизации и практики поддельных сертификатов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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