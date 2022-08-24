Пропавшую мать с пятилетним ребенком из Ишимбая нашли убитыми в Перми

Двумя днями ранее, 22 августа, в лесах Башкирии был найден мертвым вахтовик из Туймазов пропавший 10 августа. Его тело было найдено в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. О причинах его смерти ничего не сообщалось. Известно, что тело было найдено около его автомобиля, а личные вещи погибшего были нетронуты.