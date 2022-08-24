Почему Вьетнам стал Социалистической республикой?

Борьба против колонизаторов началась благодаря поддержке Советского Союза. Движение за независимость возглавил Хо Ши Мин. Родившись в крестьянской семье, он стал французским матросом, побывал в США, Европе, стал коммунистом, а в 1923 году приехал в Москву, где стал активным сотрудником Коминтерна. Коммунистический Интернационал, созданный в Советской России в 1919 году, выступал с идеей мировой революции и освобождения народов Азии и Африки от колониального господства. Ещё в 1930 году, на нелегальном съезде в Гонконге, по инициативе Хо Ши Мина была создана Коммунистическая партия Вьетнама.
С началом Второй мировой войны французский Индокитай был оккупирован японцами. Вьетнамские коммунисты начали партизанскую войну. В августе 1945 года произошло общее восстание, в результате которого была провозглашена Демократическая республика Вьетнам. Президентом ДРВ стал Хо Ши Мин. Он попытался договориться с Францией о признании независимости Вьетнама, но получил решительный отказ. Не помогло и обращение за посредничеством к США. Уже в конце 1945 года французские колониальные войска вошли на территорию Вьетнама, намереваясь вернуть прежние порядки. Началась «Война Сопротивления» (1945–1954 года). Франция делала ставку на молниеносную войну; вьетнамцы — на войну партизанскую, и в 1947 году им удалось нанести французам первое серьезное поражение. В итоге Франция стала вести «рисовые войны» — уничтожать при помощи авиации сельскохозяйственные территории, контролируемые правительством ДРВ, чтобы спровоцировать голод.
Решающее значение для судьбы Вьетнама имело обращение за помощью к СССР. В 1949 году при активной поддержке последнего была образована Китайская Народная Республика. Вскоре после этого Хо Ши Мин тайно посетил Москву, где встретился со Сталиным и китайским лидером — Мао Цзэдуном. Советский Союз предоставил Вьетнаму полк дальнобойной артиллерии, грузовой транспорт, медикаменты. КНР должна была стать перевалочным пунктом для предоставления советской помощи. Китайцы также передавали Вьетнаму имевшееся у них советское оружие (артиллерию и стрелковое), предоставили военных советников, начали обучение вьетнамских офицеров. В свою очередь, еще более мощную военную помощь французам оказали американцы, которые с 1950 года поставили на поток передачу оружия и военной техники. Однако в 1953–1954 годах вьетнамцам удалось разбить французские войска в знаменитом сражении за Дьенбьенфу. Это сражение оказалось решающим, Франция понесла огромные потери в технике и живой силе, а также утратила часть мирового авторитета, что позволило вести с ней переговоры о мире.
К 1954 году французы понесли большие потери солдат и офицеров, а после поражения на Дьенбьенфу решили прекратить войну и поступить хитрее. По мирному договору территория страны была разделена на две части: на севере признавался суверенитет ДРВ (со столицей в Ханое), на юге — марионеточный профранцузский режим (столица — город Сайгон).
«Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в создании неоколониальных, зависимых от Америки территорий. В то время как Советский Союз стоял на позиции поддержки национально-освободительных движений на территориях, бывших ранее колониями. Поэтому, когда возник конфликт Вьетнама с Соединенными Штатами Америки, вьетнамцы обратились к Советскому Союзу. И в дальнейшем, уже после получения независимости, Вьетнам вступил в организацию взаимопомощи, присоединился к социалистическому лагерю и получал через эту организацию большую экономическую поддержку для развития собственной экономики».
Любовь Ульянова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ
Северный Вьетнам стал первым дружественным Советскому Союзу государством в Индокитае. Его рассматривали как важнейшее звено в цепи создания социалистических стран в регионе и по всему миру. Но в Южном Вьетнаме, несмотря на условия мирного соглашения, была установлена диктатура, которая сделала ставку на США. Вскоре там возобновилась партизанская война. В 1965 году, пытаясь предотвратить объединение Вьетнама под властью дружественных Москве коммунистов, американцы начали войну: на юг были введены войска США, а север страны подвергнут варварским ковровым бомбардировкам с применением напалма и химического оружия (гербицидов). Для обороны ДВР Советский Союз поставил Вьетнаму 95 своих зенитно-ракетных комплексов С-75 «Десна» и военный персонал. Позднее во Вьетнаме оказалось более 300 советских самолетов и 600 танков (всего за годы советско-вьетнамского сотрудничества их было поставлено более 2000). Шло обучение вьетнамских военнослужащих, работали советские советники и инструкторы. Они зачастую прямо участвовали в боевых действиях в качестве летчиков — американцы называли таких пилотов «пилот Ли Си Цын».
Всего за время этой войны службу во Вьетнаме прошли более 6000 наших генералов и офицеров, более 4500 солдат и сержантов. 16 военнослужащих погибли. Фактически, СССР создал для Вьетнама современную армию. Также в период войны Москва ежедневно оказывала Ханою экономическую помощь в размере полутора миллионов рублей. Она продолжалась и позднее: в 1978 году ДРВ стала участником Совета по экономической взаимопомощи — экономического объединения социалистических стран. При содействии СССР в Социалистической Республике Вьетнам было построено около 300 предприятий горнодобывающей, машиностроительной, химической и пищевой промышленности, производства стройматериалов, транспорта. Также при помощи Советского Союза была построена крупнейшая в Юго-Восточной Азии ГЭС «Хоабинь».
В 1973 году США вынуждены были пойти на мирный договор с ДРВ и вывести войска из Вьетнама. Через 2 года южновьетнамский режим пал, страна вновь стала единой. Всемирно известным стало имя вьетнамского министра обороны генерала Во Нгуен Зиапа, «архитектора побед» над вооруженными силами Франции и США.
Вьетнам оказался самым надежным советским союзником в Юго-Восточной Азии и сохраняет дружественные отношения с современной Россией. В конце 1950-х годов между СССР и КНР произошел дипломатический конфликт, который сопровождался расколом международного коммунистического движения. Восстановиться отношения СССР и Китая смогли только в 1989 году.
Сейчас некогда враждебные отношения с Китаем, кульминацией которых была война этой страны с Вьетнамом в 1979 году, отошли в прошлое, и страна по примеру КНР строит рыночную экономику, сохраняя при этом социалистический строй. Огромное количество специалистов всех отраслей экономики, а также государственных деятелей и военных из Вьетнама получили образование в нашей стране — как в советское время, так и в современный исторический период — и владеют русским языком.
«Можно сказать, что ни между Вьетнамом и СССР, ни между Вьетнамом и современной Россией никогда не было напряженных отношений. Когда Вьетнам провозгласил свою независимость, Советский Союз всегда помогал в выборе своего собственного пути этой стране. И когда свободный независимый Вьетнам сражался против французских колонизаторов, и когда он сражался против американских империалистов, всегда чувствовалась поддержка советского государства и советского народа».
Олег Науменко, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий в МИСиС
Сотрудничество Москвы и Ханоя и сегодня является плодотворным и успешным. Президент России Владимир Путин четырежды был с официальными визитами во Вьетнаме. В этой стране работают, помимо проектов в области нефти и газа, десятки коммерческих начинаний («стартапов») с российскими инвестициями. Наиболее успешные направления их деятельности — морские транспортные перевозки, резинотехническая промышленность, добыча и переработка морепродуктов, производство одежды и обуви. Туризм из России во Вьетнам активно развивается, особенно на фоне текущих событий. Возобновилось военное сотрудничество, «сжавшееся» в 90-е годы прошлого века. Для Вьетнама Россия — это правопреемник СССР, страны, обеспечившей вьетнамцев суверенитетом, который у них до этого последовательно, столетиями отнимался либо китайцами, либо европейцами и американцами. Поэтому, несмотря на немалый срок, прошедший со времен окончания войны за независимость и объединение, к жителям нашей страны отношение у среднестатистического вьетнамца по-прежнему доброе и приветливое.