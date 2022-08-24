«Не справляются»: жительница Соль-Илецка рассказала всю правду об отдыхе на курорте

Напомним, до окончания сезона на соленых озерах осталось 12 дней. С 1 по 4 сентября для посетителей сократиться время возможного пребывания на курорте на час, работать будет он с 8 утра до 21 часа, при этом кассы закрываться будут уже в 20 часов. 4 же сентября станет последним рабочим днем курорта, именно этот воскресный день летний курортный сезон 2022 года в Соль-Илецке будет закрыт.