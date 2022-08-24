На новом пляже на озере Кашкадан в Уфе едва не утонул отдыхающий

Спасатели продолжили наблюдение за компанией и не зря, они увидели как 37-летний пловец начал захлебываться и поспешили на помощь. Мужчина уже настолько ослаб, что не смог ухватиться за спасательный круг и спасатели были вынуждены вплавь доставить горе-пловца на берег. На берегу же мужчине вновь стало хорошо, да так, что даже от медпомощи он отказался.