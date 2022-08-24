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«Лежат в обнимку»: минздрав объяснил ужасную ситуацию в больнице № 22 в Уфе

24 августа 09:27
Фото: 1MI
Примечательно, что оставлявшая претензии на странице у Хабирова Светлана Огребова не предъявляла претензий в беседе с дезинсекторами, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset уфимка на странице в соцсети Радия Хабирова поделилась информацией о не самом приятном соседстве в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 22 в Уфе. По ее данным пациентам приходилось делить постель с тараканами, которые по ее словам лежали «в обнимку» с теми, кто недавно был прооперирован.

Минздрав Башкирии ситуацию с насекомыми прокомментировал сразу после того, как наличие насекомых в больнице стало достоянием широкой общественности. Однако мнение минздрава расходится с информацией автора комментария о лежащих в обнимку с тараканами больных.

По данным минздрава сразу после обращения о тараканах администрацией был организован сплошной обход клинических отделений и подвала хирургического и терапевтического корпусов. Пациенты и того и другого корпуса администрации на тараканов не жаловались, причем не делали этого на протяжении 7 месяцев.

Рассказали в минздраве и о том, что вопросом отсутствием насекомых в больнице занимается «Республиканский центр дезинфекции», а дезинсекцией и дератизацией подрядчик занимается ежемесячно. Так последняя обработка против тараканов проводилась в клинических отделениях хирургического корпуса и подвала 16, 17 и 18 августа 2022 года с использованием трех дезинсекционных препаратов.

В качестве дополнительной мероприятий, 22 августа, проведена внеочередная дезинсекционная обработка хирургического корпуса с применением других дезинсекционным препаратов, расставлены клеевые ловушки от тараканов в отсутствии пациентов.Минздрав Башкирии

По данным актов компании дезинфектора заселенность больницы насекомыми составляет 0%. Сотрудники организации побеседовали и с пациенткой, которая заявила о проблеме, но «претензий и жалоб на наличие насекомых она при общении не предъявила».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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