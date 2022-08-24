«Лежат в обнимку»: минздрав объяснил ужасную ситуацию в больнице № 22 в Уфе

Как ранее сообщал Mkset уфимка на странице в соцсети Радия Хабирова поделилась информацией о не самом приятном соседстве в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 22 в Уфе. По ее данным пациентам приходилось делить постель с тараканами, которые по ее словам лежали «в обнимку» с теми, кто недавно был прооперирован.