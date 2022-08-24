Хабиров выразил соболезнования семье народного артиста Башкирии Гафарова

В Уфе скончалась жена народного артиста республик Башкортостан, Татарстан и России Фидана Гафарова. Об этом сообщает Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури.
В театре с связи с уходом из жизни Фариды Гафаровой выразили свои соболезнования близким усопшей: как мужу, так и сыну — Азамату Гафарову, продолжателю актёрской династии и народному артисту республики.
Известно, что соболезнования семья Гафарова выразил глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, ранее в сети появились слухи о гибели Фидана Гафарова, а автомобильной аварии, их впоследствии опроверг сын артиста. Также несколькими днями ранее в ходе автограф-сессии после концерта Фидан Гафаров был буквально атакован фанатами — звезде понадобилось помощь полицейских, чтобы отбиться от назойливых фанатов.