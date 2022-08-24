Два лицея из Уфы вошли в российский рейтинг лучших школ

Сообщается, что рейтинг составляется на основе данных о приёмных кампаниях двух минувших лет — 2020 и 2021. В ходе проведённого исследования были использованы данные 47 из 52 вузов, которые ранее также вошли в рейтинг RAEX среди лучших высших учебных заведений.