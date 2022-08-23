Жестовая песня сделала глухого от рождения Антонио Масунова звездой Башкирии

Кто-то страстно мечтает уловить тишину, оказаться хоть на несколько минут в мире, где громких звуков нет вовсе. Где звуков нет вообще. Антонио Масунов в полной тишине живет с детства. У него врожденное нарушение слуха. Но вот ведь парадокс — от недостатка звуков он нисколько не страдает. В его мире это особые звуки — непривычные пониманию подавляющего большинства людей, но не менее объемные и красочные. Когда с рождения живешь в тишине — тебе не с чем сравнивать, зато есть возможность воспитать в себе особое восприятие мира. Едва уловимые вибрации он ощущает телом, а остальные органы чувств достраивают картинку таким образом, что окружающая действительность выглядит привычно объёмной и акустической. То, что на языке психологии называется компенсаторной функцией организма, для Антонио — самая обыкновенная жизнь. Но в этой жизни он научился делать совершенно уникальные вещи…