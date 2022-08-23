В Уфе уголовное дело завели в отношении компании «Речфлот»

Как сообщили в ФССП, Заявление было удовлетворено, и исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов города Уфы. Также компания была ознакомлена с материалами исполнительного производства, в её отношении вынесено требование по запрету на ведение деятельности. То место, где ранее был пришвартован дебаркадер ныне опечатано.