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В Уфе уголовное дело завели в отношении компании «Речфлот»

23 августа 03:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Руководство компании проигнорировало запрет на деятельность на гидротехническом сооружении, сообщает пресс-служба ФССП по РБ

В Уфе предстанет перед судом руководитель компании ООО «Речфлот». В компании проигнорировали ранее вынесенный запрет на ведение деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по РБ.

Сообщается, что руководителю компанию предъявлены обвинения со стороны управление земельных и имущественных отношений уфимской администрации, где настаивают на том, чтобы компания освободила самовольно занятый объект гидротехнического сооружения на реке Белой, а также провела демонтаж дебаркадера.

Также управление направило обращение с заявлением об обеспечении иска в Арбитражный суд республики. В обращении речь идёт о наложении запрета на хозяйственную деятельность организации на плавучем объекте с использованием гидротехнического сооружения, мотивируя это, что место, где пришвартован дебаркадер не предусматривает использования в роли пристани.

Отмечается, что организатор водных прогулок самовольно убрал установленные здесь ранее ограждения и установил дебаркадер. Тем самым компания не только нарушила целостность гидротехнического сооружения, но также подвергла опасности граждан — ранее установленные здесь перила служили барьером, предотвращающим падение в воду. Арбитражный суд, в свою очередь, вынес запрет на пользование пристанью.

Как сообщили в ФССП, Заявление было удовлетворено, и исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов города Уфы. Также компания была ознакомлена с материалами исполнительного производства, в её отношении вынесено требование по запрету на ведение деятельности. То место, где ранее был пришвартован дебаркадер ныне опечатано.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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