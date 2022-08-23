«В моей душе царит весна и музыка». История вокалистки Светланы Мусиной из Уфы

Её жизнь — это пение. То, что помогает не замечать врожденного недуга — инвалид 2 группы по зрению, Светлана в далёком детстве влюбилась в вокал. Эта любовь оказалась взаимной. Родители были музыкальными, участвовали в художественной самодеятельности, пели в хоре. Светлана обучалась в ДМШ № 1 им. Н. Сабитова по классу фортепиано. Теоретические дисциплины вёл Башкирский композитор, заслуженный деятель искусств РБ и РФ Салават Ахмадеевич Низаметдинов. После школы Светлана поступила в Уфимское училище искусств, где освоила сразу две специальности: вокальное искусство и теория музыки. Ее голос — спокойный и пронзительный, похожий на утреннее пробуждение, обращает на себя внимание с первых секунд. Выразительный, способный передавать оттенки эмоции. Здесь, конечно, многое зависит от актёрского мастерства Светланы — чувственная по природе, она с лёгкостью воплощает на сцене лирических героинь романсов, и драматические образы оперных див. Этому вокалистка ежедневно учит и своих воспитанников.