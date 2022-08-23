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Учалинский ГОК вложил средства в благоустройство городского микрорайона

23 августа 09:47
Фото: ugok.ru
АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в рамках благотворительной деятельности выделил средства на благоустройство микрорайона «Рудник» города Учалы. А именно на обновление покрытия на детской спортивно-игровой площадке и на ремонт асфальтобетонного покрытия нескольких улиц.

- Работы по укладке мягкого резинового покрытия на детской площадке завершены. Толщина укладки монолитного бесшовного полотна составляет 15 мм, что обеспечит достаточную амортизацию для предотвращения травм и ссадин во время подвижных игр, - отметил заместитель директора по общим вопросам Александр Андросенко.

Фото: ugok.ru

Спортивно-игровая площадка уже стала излюбленным местом времяпровождения не только у детей, но и у взрослых – здесь можно поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, позаниматься на уличных тренажерах или на беговой дорожке.

Фото: ugok.ru

- Я живу неподалеку, и мои внуки с удовольствием сюда прибегают поиграть. Да и мы, взрослые, приходим – мышцы подкачать и с соседями пообщаться. Очень рада, что Учалинский ГОК построил нам такую многофункциональную площадку, - рассказала жительница микрорайона «Рудник» Елена Пестрякова.

Фото: ugok.ru

Ремонт асфальтобетонного покрытия в микрорайоне Учалинский ГОК произвел по автобусному маршруту – на улицах Чехова, Центральная и Советская. Строители уложили новый верхний слой асфальта, выровняв некоторые участки дороги. К автобусным остановкам и контейнерным площадкам для мусора обустроены асфальтированные подъезды, обочины дороги отсыпаны щебнем.

- Дорожное покрытие было в плохом состоянии, со множеством выбоин. Теперь же мы получили качественную и, главное, безопасную дорогу. Огромные слова благодарности руководству Учалинского ГОКа и УГМК за внимание к проблемам микрорайона, - подытожил глава администрации города Учалы Ильмир Газизов.

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