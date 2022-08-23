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Суд объявил о заочном аресте экс-замруководителя департамента ЦБ РФ Рубинова

23 августа 05:30
Фото: pixabay.com
Столичным Басманным судом было объявлено об аресте и розыске Дмитрия Рубинова, экс-замглавы департамента российского ЦБ. Известно, что Рубинов курировал службы банковского надзора.

Сообщается, что судом было удовлетворено ходатайство следственных органов, а в качестве наказания для подследственного был избран арест сроком на два месяца после обнаружения его в РФ или после экстрадиции.

Рубинову вменена растрата в особо крупном размере, он может отправиться в тюрьму на срок до десяти лет, информирует Russian.rt.com.

Обвиняемый занимал пост замруководителя департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке, а затем стал владельцем нескольких финансовых учреждений.

В апреле столичным Басманным судом был арестован Андрей Озеров, экс-председатель совета директоров ООО КБ «Аксонбанк». Он был обвинен в аналогичном преступлении.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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