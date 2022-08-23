Проект Минтруда призван помочь россиянам бесплатно получить профессию

В реализации проекта задействованы 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. Заявку на участие в проекте «Содействие занятости» могут подать жители России в любом возрасте, оказавшиеся под угрозой увольнения, включая женщин в декрете либо воспитывающих детей до 7 лет, а также предпенсионеров и лиц старше 50 лет. Кроме того, в программе могут принять участие безработные, зарегистрированные надлежащим образом в службе занятости. Все вышеперечисленные лица могут получить новую профессию бесплатно.