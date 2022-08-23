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После избиения в Уфе активистки сестры Рахматуллины покинули Россию

23 августа 17:02
Фото: 1MI
Решение сестры Ильмира и Амрита приняли после того как к угрозам прибавилось еще и избиение младшей из сестер неизвестными, сообщает издание «Idel.Реалии»* 23 августа.

Стало известно о том, что сестры из Уфы неоднократно выступавшие против СВО и выходившие на пикеты, приняли решение совершить вынужденную эмиграцию из России. Куда направятся сестры Ильмира и Амрита Рахматуллины они не разглашают в целях собственной безопасности, сообщает издание «Idel.Реалии» (выполняет функцию СМИ-иностранного агента).

Напомним о том, что в минувший четверг 18 августа младшую из сестер 21-летнюю Амриту избили двое мужчин, которые встретили ее в укромном уголке парка Лесоводов в Уфе, где девушка совершала пробежку. Убедившись в том, что перед ними Рахматуллина неизвестные избили девушку и предупредили, что они «допрыгаются».

В общем, я решила, что не могу больше рисковать здоровьем и безопасностью сестры, как, впрочем, и своим здоровьем и безопасностью. Жаловаться на них, я считаю, бесполезно — у них на всё сейчас есть карт-бланш, в том числе, и на полный беспредел.Ильмира Рахматуллина

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#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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