После избиения в Уфе активистки сестры Рахматуллины покинули Россию

В общем, я решила, что не могу больше рисковать здоровьем и безопасностью сестры, как, впрочем, и своим здоровьем и безопасностью. Жаловаться на них, я считаю, бесполезно — у них на всё сейчас есть карт-бланш, в том числе, и на полный беспредел.Ильмира Рахматуллина