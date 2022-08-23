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Posted 23 августа 2022, 11:47

Published 23 августа 2022, 11:47

Modified 21 октября 2022, 16:18

Updated 21 октября 2022, 16:18

Полиция и ФСБ в Уфе и в её окрестностях обнаружили культиваторов опасного растения

23 августа 2022, 11:47
В общей сложности у трех садоводов изъяли около 1,2 кг марихуаны и более сотни кустов растения, сообщили пресс-службы МВД и ФСБ по Башкирии 23 августа.

Первое известие о странном урожае в гараже на даче в Уфимском районе, который обнаружили полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Незаконный агроном мало того что выращивал запрещенный законом каннабис, да еще и продавал его. Продавать он пытался не только готовый к употреблению продукт, но и «удочку», то есть растение в горшке. К слову при попытках продать питомцев своей оранжереи полиция и вышла на след последователя Мичурина. Примечательно, что садовый участок любителя агрономии охраняли четыре сторожевые собаки.

По итогу из оборудованного по последнему слову техники было изъято 145 граммов сушеного наркотика, а из садовода признание в том, что он не только продавал, но и сам был не прочь употребить оставшуюся продукцию. Любовь к культивации и употреблению запрещенных веществ стала поводом для возбуждения трех статей УК РФ за сбыт, покушение на сбыт в крупном размере и предоставления помещений для потребления наркотических средств.

В тоже время пресс-служба ФСБ по Башкирии сообщила о еще более богатом урожае, который в уфимском Затоне растили двое мужчин 1962 и 1979 года рождения, а вот собирать его довелось уже правоохранителям. Урожай в данном случае составил более килограмма готовой к употреблению незаконной продукции и 106 кустов.

Полиция по материалам ФСБ возбудила уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков группой лиц и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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