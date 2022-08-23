Полиция и ФСБ в Уфе и в её окрестностях обнаружили культиваторов опасного растения

Первое известие о странном урожае в гараже на даче в Уфимском районе, который обнаружили полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Незаконный агроном мало того что выращивал запрещенный законом каннабис, да еще и продавал его. Продавать он пытался не только готовый к употреблению продукт, но и «удочку», то есть растение в горшке. К слову при попытках продать питомцев своей оранжереи полиция и вышла на след последователя Мичурина. Примечательно, что садовый участок любителя агрономии охраняли четыре сторожевые собаки.