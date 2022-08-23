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Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе

23 августа 12:01
Фото: Управление гражданской защиты по Уфе
О необычной находке сообщает пресс-служба УГЗ Уфы

Двое уфимских спасателей во время отдыха на реке белой в Уфе обнаружили на дне водоёма останки древних животных. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

Сообщается, что в свободное от работы время двое уфимских спасателей — Андрей Алексеев и Николай Григорьев занимаются подводной рыбалкой и дайвигом. Так, во время недавней вылазки на берег реки Белой им удалось найти рог бизона и бивень мамонта.

Найденные на дне реки артефакты были переданы Национальный музей республики
Фото: Управление гражданской защиты по Уфе

Фотографиями необычной находки спасатели направили экспертам, подтвердившим впоследствии, что останки действительно принадлежат доисторическим животным. В настоящий момент они были переданы в палеонтологический фонд Национального музея республики.

Примечательно, что останки древних животных в Башкирии находили и раньше. Так, подросток в селе Шарипово нашёл зуб мамонта в поле, где занимался выгулом скота. Такой же артефакт обнаружила на приусадебном участке уфимка Эльвира Хабибдрахманова в августе прошлого года.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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