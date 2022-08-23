Модульбанк создал Cafe Store: сервисы для владельцев кофеен

Отмечается, что подобная модель уже использовалась в пакете услуг для таксопарков. Затем Модульбанк разработал пакет услуг “Маркетплейс”, в который сейчас входит полный цикл сопровождения продавцов на маркетплейсах: выбор ниши, поставщиков, выстраивание логистики, оформление витрины и не только. Весной этого года запущены направление “Мануфактура” для молодых производственных компаний и Cafe Store.