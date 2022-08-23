Модульбанк создал Cafe Store: сервисы для владельцев кофеен

Cafe Store позволяет быстро открыть рентабельную кофейню или расширить деятельность существующей точки. После регистрации на маркетплейсе предприниматель получает доступ к магазину кофе, кофейного оборудования, расходников и сопутствующих товаров для кофеен по закупочным ценам — до 45% дешевле, чем в среднем по рынку, сообщает newsnn.ru.
Кроме того, здесь можно воспользоваться услугами сомелье и создать свой уникальный фирменный напиток, а также пройти мастер-классы от кофейных сомелье и дегустации для клиентов в закрытом московском шоу-руме.
Площадка Cafe Store поможет обучить и сертифицировать персонал кофейни, управлять заведением, решать юридические и бухгалтерские вопросы, выстраивать продажи, а также осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить и пользоваться онлайн-кассой.
Как отметил член правления Модульбанка Павел Семенов, все сервисы Cafe Store создаются и контролируются самим банком, клиенту гарантируется полный сервисный цикл по организации рентабельного заведения.
Отмечается, что подобная модель уже использовалась в пакете услуг для таксопарков. Затем Модульбанк разработал пакет услуг “Маркетплейс”, в который сейчас входит полный цикл сопровождения продавцов на маркетплейсах: выбор ниши, поставщиков, выстраивание логистики, оформление витрины и не только. Весной этого года запущены направление “Мануфактура” для молодых производственных компаний и Cafe Store.
Для подключения к Cafe Store нужно открыть счет в Модульбанке. Это можно сделать в течение пяти минут и сразу начать пользоваться сервисом. Подписка на набор сервисов стоит 7 500 рублей в месяц.