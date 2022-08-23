Марафон Российского общества “Знание” объединит более 200 лекторов

С 1 по 9 сентября при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ пройдет Всероссийская просветительская акция “Поделись своим Знанием”, организатором которой выступает Российское общество “Знание”. В новой акции планируют принять участие более ста тысяч школьников и студентов как из крупных городов, так и из самых удаленных уголков страны. В рамках мероприятия представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских компаний посетят российские школы и вузы, где выступят на открытых уроках.