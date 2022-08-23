Как выгодно купить в Уфе квартиру в ипотеку под 0,01%

Мы для своих расчетов прибавили даже 17% к стоимости, с запасом. Таким образом, выбранное нами жилье будет стоить 6 068 390рублей. Но поскольку ипотечный процент будет практически неощутимым, ежемесячный платеж составит всего 14 900 рублей. Переплата за весь срок кредитования в этом случае также будет меньше. Вывод — да, стоимость жилья будет увеличена, но бояться этого не стоит. Сама ипотека в целом, за все время кредитования, обойдется дешевле. Комфортнее будет и ежемесячный платеж. И это на весь срок кредитования — до 30 лет.