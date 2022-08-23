ИРИ обозначил соцподдержку как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"

Все начинается с постановки на учет в женской консультации. Будущие мамы, обратившиеся в ЖК в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают выплаты в размере 50% прожиточного минимума. В среднем по стране это около 6350 рублей. Затем приходит время оформлять пособие по беременности и родам, которое принято называть «декретными». Его рассчитывают по специальной формуле. Выплаты составляют 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. В 2021 году минимальная сумма достигала 58 878 рублей. Кроме того, при рождении ребенка предусмотрена выплата единовременного пособия — 18 886,32 рубля. Если в семье рождается сразу двое или более детей, пособие выплачивается на каждого ребенка. После рождения малыша также положено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — в размере 40% среднего заработка.