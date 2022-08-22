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В КНР решили вызывать искусственный дождь для спасения урожая от засухи

22 августа 08:22
Фото: pixabay.com
Китайские власти намерены принять срочные меры для спасения осеннего урожая зерна от засухи, вызвав искусственный дождь.

Как передает iz.ru, осенний урожай составляет 75% от годового показателя страны, однако из-за сильнейшей за последние 61 год засухи жители рискуют потерять сельхозпродукцию.

Отмечается, что засуха уже наполовину опустошила водохранилища и привела к увяданию посевов.

В связи с этим, власти планируют вызвать искусственный дождь с помощью химикатов.

Ранее в провинции Сычуань были закрыты предприятия, чтобы местным жителям хватало электроэнергии на работу кондиционеров. Здесь температура выросла до+45 градусов жары.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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