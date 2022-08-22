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Уфимцы этим летом ездили в Пермский край ради фестивалей и природы

22 августа 06:45
Фото: МТС
МТС при помощи технологий Big Data оценила летние туристические потоки на территории России.

Выяснилось, что жители Башкортостана этим летом чаще всего путешествовали в Пермский край, Москву и на Северный Кавказ, причем 60% общего потока туристов предпочли ехать на автомобиле.

Туристов из Башкортостана привлекают в других регионах в первую очередь фестивали и природные достопримечательности. По данным Big Data МТС, в Пермский край путешественники едут за активным отдыхом. Интерес вызывают пешие маршруты к Каменному городу, Усьвинским столбам, также Кунгурская ледяная пещера, камень Ветлан и сплавы по рекам Прикамья.

Туристов интересуют и фестивали Пермского края, например, особой популярностью пользуются «Дягилевский фестиваль» и «Небесная ярмарка» в Кунгуре. В Москву туристы отправляются для того, чтобы своими глазами увидеть памятные места столицы, объекты культурного и исторического наследия, прогуляться по набережной. Кроме того, уфимцы, отправляющиеся на отдых за рубеж, используют аэропорт Москвы как основной транспортный хаб. А в Дагестан жители республики приезжают, чтобы увидеть горы, Каспийское море и великолепные пейзажи.

Также в топ-рейтинга регионов, куда отправлялись туристы из Башкортостана, попали Красноярский край, Иркутская область, Ставропольский край и Ленинградская область.

«Наши аналитика Big Data пользуется спросом в туриндустрии. Система позволяет получать информацию о численности туристов, их распределении внутри региона, продолжительности и основных точках пребывания. Наличие таких данных позволяет с большей точностью направить средства и силы министерства на развитие туризма, определить места строительства и развития популярных туристических мест внутри региона», - рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

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