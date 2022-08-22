Уфимцы этим летом ездили в Пермский край ради фестивалей и природы

Туристов интересуют и фестивали Пермского края, например, особой популярностью пользуются «Дягилевский фестиваль» и «Небесная ярмарка» в Кунгуре. В Москву туристы отправляются для того, чтобы своими глазами увидеть памятные места столицы, объекты культурного и исторического наследия, прогуляться по набережной. Кроме того, уфимцы, отправляющиеся на отдых за рубеж, используют аэропорт Москвы как основной транспортный хаб. А в Дагестан жители республики приезжают, чтобы увидеть горы, Каспийское море и великолепные пейзажи.