Главный федеральный инспектор Башкирии «разнес» Уфу за невозможность купить сувениры

— Чем больше будет таких мест, где будет реализовываться продукция народных промыслов, которые узнаваемы и связаны с Башкортостаном и нашей историей, тем лучше. Во-первых, это продвижение товаров. Если у них есть продажи, значит у них есть выручка, за счёт чего они и дальше могут развивать своё направление. Во-вторых, если любой гость от нас уехал с сувениром, то это продвижение имиджа нашей республики, поэтому здесь, чем больше, тем лучше, — отметил Андрей Назаров.