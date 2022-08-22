Два человека погибли в ДТП в Иглинском районе Башкирии

Напомним, что также в Башкирии днём ранее в ДТП погибли водитель с пассажиркой. Сообщается, что водитель, двигавшийся по трассе Магнитогорск-Ира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль буквально вылетел с трассы. По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, всего за минувшие сутки на дорогах республики 21 человек был травмирован и шестеро скончались.