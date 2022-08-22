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Два человека погибли в ДТП в Иглинском районе Башкирии

22 августа 03:39
Фото: УГИБДД МВД по РБ
О дорожном происшествии сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

Двое человек погибли и трое были травмированы в результате дорожного инцидента в Иглинском районе республики. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Как сообщает глава ведомства, ДТП произошло вечером минувшего воскресенья в деревне Урман. Отечественное авто врезалось в электроопору и впоследствии опрокинулось. От полученных в результате инцидента травм двое находившихся в салоне погибли, ещё троим понадобилась помощь медиков.

Напомним, что также в Башкирии днём ранее в ДТП погибли водитель с пассажиркой. Сообщается, что водитель, двигавшийся по трассе Магнитогорск-Ира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль буквально вылетел с трассы. По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, всего за минувшие сутки на дорогах республики 21 человек был травмирован и шестеро скончались.

Также 20 августа в Куюргазинском районе водитель, находившийся за рулём в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погибла его супруга. Сообщается, что водитель допустил опрокидывание автомобиля, который после этого врезался в забор.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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