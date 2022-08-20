В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП — его жена погибла от полученных травм

ДТП произошло около трех часов дня в деревне Арслано-Амекачево по ул. Центральная (Куюргазинский район РБ). По данным главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, 61-летний местный житель за рулем ВАЗ-2111 допустил опрокидывание автомобиля, который после этого врезался в забор.
В результате аварии от полученных травм погибла 57-летняя пассажирка — его супруга водителя, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель после осмотра врачами был отпущен домой, его жена скончалась до приезда скорой. Установлено, что водитель управлял автомобилем будучи пьяным — освидетельствование показало 1,121 мг/л алкоголя. По факту ДТП начато разбирательство.
— Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему остается актуальной. Только за 7 месяцев текущего года совершено 147 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. При этом пострадало 186 граждан и 41 погиб., — подчеркнул Владимир Севастьянов.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 21 получил травмы.