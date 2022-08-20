В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП — его жена погибла от полученных травм

В результате аварии от полученных травм погибла 57-летняя пассажирка — его супруга водителя, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель после осмотра врачами был отпущен домой, его жена скончалась до приезда скорой. Установлено, что водитель управлял автомобилем будучи пьяным — освидетельствование показало 1,121 мг/л алкоголя. По факту ДТП начато разбирательство.