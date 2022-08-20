Умоляла полицию о помощи: Дина Махиянова еще полгода назад боялась гибели от рук мужа

Напомним, бывший муж Дины Махияновой Алик нанёс ей 14 ножевых ранений, та от полученных травм скончалась на месте. У пары осталось двое детей. Согласно открытой информации, в браке Дина регулярно подвергалась насилию со стороны мужа — она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но ее заявления игнорировались. Позднее в сети появилось видео шокирующего инцидента — на кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Алик Махиянов сначала выжидает Дину около дома её родителей, а после набрасывается на девушку с ножом в руке.