mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2022, 11:37

Published 20 августа 2022, 11:37

Modified 21 октября 2022, 16:18

Updated 21 октября 2022, 16:18

Следственный комитет проводит в Уфе проверку по факту частичного обрушения балкона

20 августа 2022, 11:37
Вчера в Черниковке с балкона второго этажа упали двое человек из-за его частичного обрушения.

Следственный отдел по Калининскому району Уфы Следкома РФ по РБ организовал проверку по факту частичного обрушения балкона жилого дома.

Напомним, вчера, 19 августа, около 17:30 частично обрушился балкон квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома на ул. Интернациональная. В момент обрушения на балконе находились мужчина 1987 г. р. и женщина 1984 г. р., которые упали на землю и получили телесные повреждения, их госпитализировали. Сообщается, что угрозы обрушения здания в настоящий момент нет.

Сейчас на месте происшествия идут проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Материалы по теме
В Уфе результате падения балкона в жилом доме пострадали двое человек
#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика