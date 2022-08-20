Следственный комитет проводит в Уфе проверку по факту частичного обрушения балкона

Напомним, вчера, 19 августа, около 17:30 частично обрушился балкон квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома на ул. Интернациональная. В момент обрушения на балконе находились мужчина 1987 г. р. и женщина 1984 г. р., которые упали на землю и получили телесные повреждения, их госпитализировали. Сообщается, что угрозы обрушения здания в настоящий момент нет.