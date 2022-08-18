Земфира анонсировала новый концертный тур без России

Отметим, что ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ — музыкальным промоутерам не рекомендует организовывать выступления артистов на своих площадках. Примечательно, что в списки также попали ещё несколько выходцев из Уфы — лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, а также рэперы FACE* и Моргенштерн*.