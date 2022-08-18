В Башкирии фиксируют снижение цен на золото, бытовую технику и стройматериалы

В Башкирии наблюдается снижение цен на некоторые группы непродовольственных товаров. Об этом сообщает Башкортстанстат.
Сообщается, что цены по сравнению с июнем этого года снизились в среднем на 3,3-7,1% на такие категории бытовой техники, как холодильники, электропылесосы и микроволновые печи. Также фиксируется снижение стоимости на моноблоки, телевизоры, смартфоны, фотоаппараты в среднем — на 3,3-8,5%. Менее остальных подешевели стиральные и швейные машины, электрочайники, миксеры, блендеры, плиты бытовые — на 1,5-2,7%. Примечательно, что снижение цен фиксируется также на такие товарные категории, как стройматериалы — на 1-20,2% и золотые ювелирные изделия — в среднем на 4,7%.
Статистики также опубликовали данные о динамике цен на продовольственные товары потребительской корзины. Так, картофель, свекла, капуста в этом месяце подешевели в среднем на 25,1-27,7%. Снижение стоимости отмечается также на огурцы, чеснок, морковь и помидоры — на 7,7-15,9%. Подешевели фрукты и ягоды — виноград, груши — на 22,7-24,6%, яблоки, апельсины, бананы — на 8,3-11,6%.
При этом цены возросли на некоторые категории мясных продуктов. Так, на 0,4-2% повысились цены на свинину, говядину, кур и мясо индейки. И, наоборот, на 1,6% снизились цены на колбасные изделия.