mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

17 августа 09:47
Фото: Антон Засимов / 1MI
О встрече естественного спутника Земли с планетой Марс в созвездии Тельца сообщает уфимский планетарий

Жители Башкирии уже завтра смогут увидеть на ночном небе уникальное явление — встречу Луны и Марса в созвездии Тельца. Об этом сообщает уфимский планетарий.

Понаблюдать за встречей двух небесных тел жители республики смогут в ночь с 18 на 19 августа. Так, 18 августа в 22.50 по местному времени на северо-востоке появится Луна, а через полчаса, чуть ниже и левее Луны — Марс. Встреча планеты со спутником Земли в созвездии Тельца произойдет около 4:30 утра.

По информации уфимского планетария, перед рассветом они будут видны на северо-востоке высоко на горизонте до тех пор, пока Марс не исчезнет на светлеющем небе.

#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44