Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

Понаблюдать за встречей двух небесных тел жители республики смогут в ночь с 18 на 19 августа. Так, 18 августа в 22.50 по местному времени на северо-востоке появится Луна, а через полчаса, чуть ниже и левее Луны — Марс. Встреча планеты со спутником Земли в созвездии Тельца произойдет около 4:30 утра.