Защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева

«Мы ждем постановления, наверное, на следующей неделе», - сказала она.
Рамзиль Кучарбаев обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в поселке Мачном в городе Кумертау. Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Уфы.
Подсудимых пятеро. Кроме Кучарбаева, обвинение предъявлено министру ЖКХ региона Борисом Беляевым, замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову. По версии следствия, обвиняемые приняли построенные с нарушениями очистные сооружения, в результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению.
Под домашним арестом находятся только два министра. Лариса Исаева рассчитывает, что по результатам рассмотрения кассационной жалобы защитникам удастся добиться смягчения меры пресечения для своих доверителей.