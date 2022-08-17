Видеосистема от «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляции

«Важную роль в сдаче госэкзаменов сегодня играют умные технологии. Система видеонаблюдения “Ростелекома” за ЕГЭ в очередной раз показала высокие результаты. Без сбоев отработал сайт “Смотри ЕГЭ”, выдержав все DDoS-атаки. Каждый год искусственный интеллект, который изучает поведение участников ЕГЭ и следит, чтобы они не списывали и не использовали запрещенные предметы, становится умнее. В этом году мы видим значительное снижение ложных срабатываний. И несмотря на то, что некоторые выпускники, сдававшие экзамены, уже поступили в вузы, система продолжает проверять возможные нарушения. Ее работа продлится до 4 сентября, а уже с 5 сентября она начнет анализировать процесс сдачи экзаменов в дополнительный период. Расширяется и география работы нейронной сети: в этом году были охвачены 83 субъекта РФ против 32 в прошлом году», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.