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В Башкирии подросток сел за руль авто без разрешения родственников и погиб в ДТП

17 августа 05:44
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
Подросток сел за руль автомобиля без разрешения родственников, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

В Башкирии 15-летний подросток погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что инцдиент произошёл сегодня около 6:00 на участке дороги Поляковка-Черниговка. Подросток сел за руль иномарки своего родственника, при движении по трассе подросток допустил съезд в правый кювет, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Подросток скончался от травм, полученных в результате ДТП.

По словам родственника, чей автомобиль был угнан несовершеннолетним, тот взял ключи от автомобиля без его ведома и уехал без разрешения.

Напомним, ранее в Башкирии в результате ДТП погибла 15-летняя девочка. Несовершеннолетняя села за руль мопеда без водительских прав и экипировки, впоследствии та столкнулась с грузовым автомобилем.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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