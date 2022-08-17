mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Не действуют ваучеры и проблемы с оплатой»: уфимка рассказала о работе магазина H&M

17 августа 08:01
Фото: Mkset
Проблемы при оплате на кассе и отмена скидочной системы — с чем столкнулась уфимка на последней распродаже в магазине шведской марки

Жительница Уфы рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время шоппинга в бутике H& M в одном из уфимских ТЦ.

Так, по словам уфимки, во время посещения одного из бутиков шведской марки в Уфе возникли проблемы с наличными на одной из касс. Примечательно, что ранее сообщалось, что в одном из уфимских бутиков марки у покупателей возникли трудности при оплате банковскими картами. Также, по её словам, в магазине не действуют ваучеры на приобретение товаров и не работает бонусная система. Отметим, что в магазинах марки на данный момент транслируется аудиосообщение, гласящее, что программа лояльности больше не действует «по техническим причинам».

Сообщается также, что в магазинах больше не принимают старые вещи для дальнейшей переработки. Напомним, ранее в магазинах сети H& M покупатели могли сдать свои старые текстильные изделия, а взамен получить скидку на следующую покупку. Со слов девушки, на кассе ей сообщили, что шансы на возобновление программы крайне малы ввиду того, что магазины закроются уже в ближайшем времени. Магазин просит искать другие точки сдачи старых вещей для тех, кто бережет природу.

Напомним, магазины сети H& M Group на территории России были закрыты в течение нескольких месяцев — с марта 2022 года. Летом в компании объявили о своем намерении покинуть российский рынок, распродав оставшиеся товары. Изначально сообщалось, что магазины марки откроются 1 августа, однако в Уфе открытие состоялось несколькими днями позднее — 10 августа.

Повторное открытие магазинов H& M вызвало волну ажиотажного спроса среди уфимцев, которые выстроились в многолюдные очереди перед бутиками марки в торговых центрах. Отметим, что многие покупатели покидали магазин, неся в руках по несколько доверху забитых одеждой пакетов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44