«Не действуют ваучеры и проблемы с оплатой»: уфимка рассказала о работе магазина H&M

Так, по словам уфимки, во время посещения одного из бутиков шведской марки в Уфе возникли проблемы с наличными на одной из касс. Примечательно, что ранее сообщалось, что в одном из уфимских бутиков марки у покупателей возникли трудности при оплате банковскими картами. Также, по её словам, в магазине не действуют ваучеры на приобретение товаров и не работает бонусная система. Отметим, что в магазинах марки на данный момент транслируется аудиосообщение, гласящее, что программа лояльности больше не действует «по техническим причинам».