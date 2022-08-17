Кентавр в Башкирии: что нужно знать о шестой волне коронавируса

По словам профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, “Кентавра” пугаться не стоит, даже несмотря на то, что статистика заболевания в целом уже сейчас идет вверх (специалисты пока пытаются понять, почему рост начался именно в разгар лета). Пик, вероятно, будет достигнут уже осенью, в разгар сезонной простуды, считает ученый.