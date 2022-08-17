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Кентавр в Башкирии: что нужно знать о шестой волне коронавируса

17 августа 05:20
Фото: 1MI
Mkset рассказывает о том, чем опасен новый вид заболевания, в чем его отличие от всех предыдущих и что от него ждать в ближайшее время.

Уходя от антител

О “кентавре” (медицинское имя - BA.2.75) впервые официально заговорили 13 июля. Такое название новому штамму коронавируса дали ученые Национального института здравоохранения Нидерландов. Вероятное место рождения - Индия, именно в этой стране были зафиксированы новые мутации ковида.

Главная особенность “Кентавра” - способность “уклоняться” от антител, адаптация к иммунитету. Вакцинация, по убеждению врачей, по-прежнему остается наиболее эффективным способом защиты от заболевания (или его течения в легкой форме). Среди мер противодействия штамма - тщательные системы стерилизации, фильтрации и вентиляции воздуха - особенно в небольших закрытых помещениях (комнаты, квартиры, офисы и т.д.). Да, маски и антисептики далеко убирать не стоит.

Отличие от “Омикрона”

Скажем прямо - о штамме пока известно не так много, как хотелось бы. Симптомы у “Кентавра” схожи с “Омикроном” - повышение температуры, слабость, боль в мышцах, глазах, ломота в теле, расстройство кишечника. Тем не менее, есть и главное отличие - обоняние зачастую пациенты не теряют.

По словам профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, “Кентавра” пугаться не стоит, даже несмотря на то, что статистика заболевания в целом уже сейчас идет вверх (специалисты пока пытаются понять, почему рост начался именно в разгар лета). Пик, вероятно, будет достигнут уже осенью, в разгар сезонной простуды, считает ученый.

Почти 200 заболевших за сутки: новая волна?

Любые ограничения (усиление масочного режима, уход на самоизоляцию) вводят главы регионов по согласованию с главными санитарными врачами, напомнили нам в ведомстве. Пока подобных мер не предвидится, однако в Роспотребнадзоре Башкирии нам сообщили,что рост числа заболевших коронавирусом в регионе действительно заметный. Что характерно - это в основном люди старшего поколения.

  • По состоянию на 16 августа за сутки выявлено 195 заболевших коронавирусом, в стационарах наблюдаются 193 человек, среди них 116 пациентов - люди в возрасте 60+. В тяжелом состоянии 7 человек, 1 - на ИВЛ. За сутки зарегистрировано 14 случаев внебольничной пневмонии, - сообщили в ведомстве.

Полностью вакцинировались в Башкирии, согласно официальным данным Роспотребнадзора, 2 848 311 человек (общее количество взрослого населения - 3 105 836 человек), из них 7 980 - это дети.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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