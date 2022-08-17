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Алаев заявил, что вместе с дружным коллективом решит тяжелые задачи

17 августа 15:18
Фото: pxhere.com
Функционер был единогласно выбран президентом организации.

Избранный президент российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что готов решать сложные задачи в тяжелые времена, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Метарейтинг».

Напомним, что российские клубы на данный момент отстранены от международных турниров до особого уведомления. Не исключено, что именно из-за этой причины со своих постов ушел бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Исполняющий его обязанности и ставший президентом Алаев уверен, что его команда, которую он назвал дружной не разочарует российские клубы.

Добавим, что Алаев был избран президентом РПЛ на 5 лет.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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