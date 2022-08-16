Москва приняла идею Курултая Башкирии запретить гедонистическую идеологию «чайлдфри»

Законопроект запрещающий пропагандировать идеологию «чайлдфри», то есть осознанного выбора жизни без рождения детей, в Курултае Башкирии создали еще в марте. Стало известно, что консультативный орган при Совфеде РФ «Совет законодателей России»» инициативу одобрил и в скором времени ее рассмотрит Государственная дума.
Так что вполне вероятно, что «идеология бездетности», которая по словам Толкачева пришла в Россию с Запада и уже получившая популярность среди молодежи, в скором времени станет вне закона и «идеи праздности и бездетности» не попадут в «неокрепшие детские умы».