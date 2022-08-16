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Москва приняла идею Курултая Башкирии запретить гедонистическую идеологию «чайлдфри»

16 августа 06:51
Фото: 1MI
В скором времени законопроект, запрещающий пропагандировать «гедонистическую» идеологию «удовлетворения личных потребностей» внесут на рассмотрения Госдумы, сообщил спикер Курултая Константин Толкачев 16 августа.

Законопроект запрещающий пропагандировать идеологию «чайлдфри», то есть осознанного выбора жизни без рождения детей, в Курултае Башкирии создали еще в марте. Стало известно, что консультативный орган при Совфеде РФ «Совет законодателей России»» инициативу одобрил и в скором времени ее рассмотрит Государственная дума.

Так что вполне вероятно, что «идеология бездетности», которая по словам Толкачева пришла в Россию с Запада и уже получившая популярность среди молодежи, в скором времени станет вне закона и «идеи праздности и бездетности» не попадут в «неокрепшие детские умы».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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