Что-то новенькое: в Уфе открылась инсталляция от Авито с промокодом на доставку

Инсталляция поможет уфимцам не только сделать фотографии, отдохнуть и зарядить смартфон во время долгой прогулки, но и получить промокод на бесплатную доставку, а также поучаствовать в розыгрыше двух смартфонов Samsung Galaxy A22S 64GB.
Авито установил яркую инсталляцию в виде огромного ноутбука в Уфе. Она располагается в одном из самых популярных мест для семейного отдыха в городе — парке имени Ивана Якутова возле главной сцены, где также находится парковка и развлекательный комплекс. Ноутбук будет находиться в парке с 13 августа по 11 сентября.
Развлекаться и получать подарки! Рядом с ноутбуком располагается стойка с QR-кодом — при сканировании его камерой смартфона гость попадает на страницу с промокодом на первую бесплатную доставку товаров в Башкортостан из любого города России. Применить промокод можно будет до 15 сентября 2022 года при оформлении покупки товара с доставкой впервые.
Также на странице будут представлены самые популярные и забавные товары на Авито. Гости могут репостнуть товар, который они бы купили, в ВК и Одноклассники. Поделившиеся результатом в соцсетях становятся участниками розыгрыша двух смартфонов Samsung Galaxy A22S 64GB, который будет проходить каждые выходные. Победители будут объявлены в официальных группах Авито в ВК и ОК, а вручение призов победителям пройдет в парке 21 и 28 августа.
Подробные условия и сроки проведения акции можно также прочитать возле инсталляции на отдельно стоящей информационной конструкции и онлайн на странице с правилами акции.
По будням гости могут просто фотографироваться на фоне яркой инсталляции и делиться необычными фотографиями с друзьями в соцсетях. Клавиатура огромного ноутбука превратилась в тумбы для сидения с разъемами для зарядки гаджетов, поэтому здесь можно будет также передохнуть после долгой прогулки по парку и зарядить смартфон.
В выходные дни в зоне инсталляции будет работать промоперсонал, который расскажет об Авито и его возможностях, а также пригласит к участию в акции. На месте будет работать ведущий и музыкальное сопровождение, а гости смогут получить в подарок стикерпаки и поучаствовать в небольших квизах с призами.
После определения победителей в розыгрыше смартфонов вручение будет также проходить в зоне инсталляции в парке.
Напомним, Авито — одна из крупнейших IT-компаний и массовых платформ для коммерции в России. Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.
Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается около 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping, по данным рейтинга data.ai (App Annie).