12-летняя вокалистка Соня Бондаренко из Уфы утверждает: болезнь счастью не помеха

Известный поэт-песенник Михаил Гуцериев был предельно точен, заявив однажды: «Не надо быть лучше других, надо быть счастливее!». 12-летняя Соня Бондаренко с гордостью называет себя последовательницей этой философии. Такая юная и такая мудрая — не иначе имя ежедневно оставляет на девочке свой упрямый отпечаток. Возможно, именно мудрость позволяет ей оплеухи судьбы превращать в достоинства. У Сони с рождения очень сложный диагноз: аномалия зрительного анализатора. Её глаза слабо видят, но разве это повод отказываться от счастья?
«Совет, который я дала бы самой себе: никогда ничего не бояться и не сдаваться ни в начале, ни в середине пути. Моя мама часто говорит мне: «Никогда не переживай!» и мой девиз «Я всё могу!».
Когда на меньшее ты не согласен, судьба делает шаг навстречу. С детства плохо видящая Соня, прекрасно слышит. Звуки вообще многое значат в её мире. Он наполнен музыкой. И сама Соня — удивительная музыка, которую едва ли превратишь в партитуру, зато сколько вдохновения дарит этот ребёнок всем вокруг.
«Я занимаюсь вокалом, плаванием, английским языком, хожу заниматься конным спортом» — рассказывает девочка.
И если плавание, увлечения языками и спортом — это для удовольствия. То вокал — в угоду предназначению. Соня поёт с пяти лет. Для неё это и дыхание, и способ самовыражения. По словам мамы девочки, дочь всегда была музыкальной. И поначалу, на семейном совете, они долго выбирали — куда пойти учиться? Игра на фортепиано — была заманчивой перспективой, но проблемы со зрением могли усугубиться от нагрузок. Так вокал из увлечения стал потихоньку становиться профессией.
«Она постоянно пела, когда в мультике звучала музыка. Софье нравится петь песни на разных языках, она сама учит английскую, французскую, польскую песню» — с гордостью отмечает мама.
Проект #безграничные_возможности2022 — это способ рассказать миру о том, что счастье — это ежедневный труд. Семья Бондаренко согласилась на участие в нём без лишних раздумий. Ведь пример Сони позволит каждому найти в себе силы на пути к мечте. Что для этого нужно? Понять, в чём твой талант и сделать так, чтобы его заметили. И в тот момент, когда ты страстно увлечён делом, отступают болезни.
Думать о своём недуге Соне, действительно, некогда. В плотном графике вокальных концертов и конкурсов выспаться бы. Девочка с гордостью рассказывает, как два года назад судьба свела её с известной певицей Дианой Гурцкая. Это был фестиваль «Белая трость», куда Соня прошла строгий отбор. И это подарило ей возможность петь на одной сцене с Денисом Майдановым. Спустя год юная вокалистка выступала в проекте «Белый пароход». Репетиции проходили в Москве и Севастополе — и именно здесь состоялся концерт, который Соня считает особенно значимым. Ведь с этой программой девочка отправилась гастролировать по двум столицам. В этом году маленькая исполнительница вновь прошла отборочный тур, и Белый пароход отправится с ней к новым вершинам. Пока же идут репетиции. И Соня, по приглашению своей наставницы Дианы Гурцкая, в детском лагере «Орлёнок» активно занимается вокалом, чтобы каждая нота попала в цель.
«Голос — это мой инструмент, и без труда не выловишь рыбку из пруда. Всегда надо развивать себя. Изучать песни на разных языках и распеваться» — по словам Сони, добиться успеха по силам каждому.