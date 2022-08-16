12-летняя вокалистка Соня Бондаренко из Уфы утверждает: болезнь счастью не помеха

Думать о своём недуге Соне, действительно, некогда. В плотном графике вокальных концертов и конкурсов выспаться бы. Девочка с гордостью рассказывает, как два года назад судьба свела её с известной певицей Дианой Гурцкая. Это был фестиваль «Белая трость», куда Соня прошла строгий отбор. И это подарило ей возможность петь на одной сцене с Денисом Майдановым. Спустя год юная вокалистка выступала в проекте «Белый пароход». Репетиции проходили в Москве и Севастополе — и именно здесь состоялся концерт, который Соня считает особенно значимым. Ведь с этой программой девочка отправилась гастролировать по двум столицам. В этом году маленькая исполнительница вновь прошла отборочный тур, и Белый пароход отправится с ней к новым вершинам. Пока же идут репетиции. И Соня, по приглашению своей наставницы Дианы Гурцкая, в детском лагере «Орлёнок» активно занимается вокалом, чтобы каждая нота попала в цель.